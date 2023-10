Oι 30 ομάδες του ΝΒΑ θα έχουν διαφορετικά παρκέ στα γήπεδα τους για το in-season tournament σε σχέση με τη regular season και το αποτέλεσμα εντυπωσιάζει.

Από φέτος θα υπάρχει και άλλο ένα τρόπαιο στο ΝΒΑ εκτός από εκείνο του πρωταθλήματος. Ο λόγος για το in-season tournament που ξεκινά την Τετάρτη τα ξημερώτα (κάθε Τετάρτη και Σάββατο ξημερώματα τα ματς) και η τελική φάση θα διεξαχθεί 7-9 Δεκεμβρίου στο Λας Βέγκας.

Οι 30 ομάδες της λίγκας θα έχουν διαφορετικά παρκέ σε σχέση με αυτά που βλέπουμε στη regular season και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Ωραια σχέδια στην πλειοψηφία τους και φυσικά... βαμμένα παρκέ στα χρώματα των ομάδων.

Για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν θα έχουμε και... Κυπελλούχο στο ΝΒΑ στο νέο εγχείρημα της κορυφαίς λίγκας του πλανήτη.

NBA DEBUTS IN-SEASON TOURNAMENT COURTS FOR ALL 30 TEAMS pic.twitter.com/OHmOA8LYGL October 30, 2023