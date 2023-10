Προπονητής Πέλικανς: «Ζάιον και Ίνγκραμ, το κορυφαίο δίδυμο του ΝΒΑ»

Ο Γουίλι Γκριν αποθέωσε το δίδυμο Ζάιον και Ίνγκραμ, όντας λίγο υπερβολικός.

Σε μια δήλωση που σίγουρα θα συζητηθεί προχώρησε ο προπονητής των Πέλικανς. Ο Γουίλι Γκριν μίλησε σε Μέσο της Νέας Ορλεάνης και τόνισε πως οι Μπράντον Ίνγκραμ και Ζάιον Γουίλιαμς είναι το κορυφαίο δίδυμο στο ΝΒΑ.

«Θα συνεχίσω να το λέω. Ίνγκραμ και Ζάιον είναι το κορυφαίο... freaking δίδυμο στο ΝΒΑ. Δεν μιλάνε για αυτούς πάρα πολύ. Είναι το κορυφαίο δίδυμο του ΝΒΑ», ήταν τα λόγια του head coach των πελεκάνων

Μια άποψη που θα προκαλέσει αντιδράσεις, αφού στο ΝΒΑ υπάρχουν οι Γιάννης-Λίλαρντ στους Μπακς, Γιόκιτς-Μάρεϊ στους Νάγκετς, Ντουράντ-Μπούκερ στους Σανς, Τέιτουμ-Μπράουν στους Σέλτικς και ΛεΜπρόν-Ντέιβις στους Λέικερς.

Willie Green says Brandon Ingram and Zion Williamson are the best duo in the NBA



“I am going to keep saying it. Best freaking duo in the NBA. They don’t talk about you enough. Best freaking duo in the NBA.”



(Via New Orleans Times) pic.twitter.com/hepjwVgmwE