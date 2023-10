Χάουαρντ: «Ό,τι κάνω στην κρεβατοκάμαρά μου, είναι δική μου δουλειά»

Ο Ντουάιτ Χάουαρντ δεν έχει κάνει ακόμη την πολυπόθητη επιστροφή στο NBA, ωστόσο βρίσκεται στο κέντρο της επικαιρότητας, μετά την υπόθεση για σεξουαλική επίθεση σε άνδρα.

Η ζωή του Ντουάιτ Χάουαρντ είναι εξαιρετικά μπερδεμένη. Μετά το πέρασμα από το πρωτάθλημα της Ταϊβάν, ο πρωταθλητής με τους Λος Άντζελες Λέικερς το 2020, αναζητεί τον τρόπο για να αγωνιστεί ξανά στο ΝΒΑ.

Μόνο που πρώτα θα πρέπει να λύσει μία σοβαρή νομική υπόθεση. Ένας άνδρας τον κατηγορεί για σεξουαλική επίθεση, με τον Χάουαρντ να μην αρνείται ότι συνευρέθηκε με τον κατήγορό του, αλλά να αρνείται το εξαναγκαστικό της υπόθεσης.

Ο Χάουαρντ φιλοξενήθηκε σε ραδιοφωνική εκπομπή και όπως λογικό το ζήτημα μπήκε στην κουβέντα. Με τον παραγωγό να τον ρωτάει ευθέως αν είναι γκέι. Και τον Χάουαρντ να αρνείται να απαντήσει (με ένα «ναι» ή με ένα «όχι»), αλλά να εξηγεί: «Ό,τι κάνω στην κρεβατοκάμαρα μου, είναι δική μου δουλειά. Αν είμαι σκληρός απέναντι σε κάποιον, είναι δική μου δουλειά. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω τι συμβαίνει στο σπίτι μου. Είστε όλοι τόσο περίεργοι».

Ο Χάουαρντ έχει αγωνιστεί σε 1.242 ματς στο ΝΒΑ, με τις φανέλες των Ορλάντο Μάτζικ, Λος Άντζελες Λέικερς, Χιούστον Ρόκετς, Ατλάντα Χοκς, Σάρλοτ Χόρνετς, Γουάσινγκτον Γουίζαρντς και Φιλαντέλφια 76ερς.

