O Tζέιμς Χάρντεν δείχνει τη συνέπεια του σε όλες τις ομάδες που έχει παίξει στα play off.

Οι Κλίπερς έκαναν το break και ισοφάρισαν τη σειρά με τους Μάβερικς στο 2-2. Πρωταγωνιστής μαζί με τον Πολ Τζορτζ, ήταν και ο Τζέιμς Χάρντεν ο οποίος τελείωσε το ματς με 33 πόντους, βάζοντας αρκετά μεγάλα καλάθια στα τελευταία λεπτά.

Ο Μούσιας πέτυχε και κάτι μοναδικό που δείχνει τη συνέπεια του όλα αυτά τα χρόνια. Ο Χάρντεν έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που πετυχαίνει 30+ πόντους με πέντε διαφορετικές ομάδες στην καριέρα του.

Το έπραξε με τους Θάντερ και ακολούθησαν οι Ρόκετς, οι Νετς, οι Σίξερς και οι Κλίπερς. Όλα αυτά για έναν εκ των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της λίγκας, ειδικά στα χρόνια του στο Χιούστον.

James Harden is the first player in NBA history to have a 30-point game with five different franchises in the playoffs 👏 pic.twitter.com/G64JPo3f9O