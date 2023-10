Ο Ντόντσιτς έβαλε το τρίποντο-μαχαιρία στους Σπερς μπροστά στον Βίκτον Γουεμπανιάμα, «καλωσορίζοντας» τον στο ΝΒΑ.

Οι Σπερς το πάλεψαν κόντρα στους Μάβερικς, αλλά δεν γινόταν να περιορίσουν με τίποτα τον Λόυκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος σταρ τελείωσε την αναμέτρηση με triple double, δείχνοντας σε τρομερή κατάσταση, ενώ έβαλε και το μεγάλο σουτ που κλείδωσε τη νίκη της ομάδας του. Με το σκορ στο 123-119 για το Ντάλας, πήρε την ευθύνη και... έσταξε το τρίποντο, γράφοντας το 126-119 με 29 δευτερόλεπτα για το τέλος.

Μάλιστα αυτό το έπραξε μπροστά στα υψωμένα χέρια του Βίκτορ Γουεμπανιάμα που πήγε να παίξει την άμυνα, αλλά ο Luka Magic τον νίκησε. Σίγουρα ένα μάθημα για τον rookie και Νο.1 του draft που έμεινε στους 15 πόντους στο ντεμπούτο του.

Δείτε τη φάση

Luka Doncic CALLS GAME on Victor Wembanyama!



Welcome to the NBA 😤 (via @NBA) pic.twitter.com/7IisLg4hHw