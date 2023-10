Μιλγουόκι Μπακς και Γιάννης Αντετοκούνμπο θα συμπορευτούν ως τη σεζόν 2027-28, με τα «ελάφια» να δίνουν επίσημη μορφή στην επέκταση της συνεργασίας τους.

Από χθες τα ξημερώματα το Νο1 θέμα συζήτησης στο NBA είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak υπέγραψε την επέκταση συνεργασίας του με τους Μπακς, κόντρα σε όσα φαίνεται πως σκεφτόταν το καλοκαίρι.

Οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία για 11η σεζόν και θα φτάσει ως το 2027-28, με την τελευταία χρονιά να δίνει το δικαίωμα στον Γιάννη να επιλέξει. Τη συνεργασία των δύο πλευρών επισημοποίησαν και οι Μιλγουόκι Μπακς, που κράτησαν τον παίκτη ο οποίος τους απογείωσε ως franchise.

Σημαντικό βέβαια στην απόφαση ήταν και το trade που έφερε τον Λίλαρντ στο Μιλγουόκι, με τον σούπερ σταρ των Μπακς να γίνεται πλέον... σύγχρονος Μίδας, με το συμβόλαιό του να αγγίζει το μισό δις δολάρια. «Το Μιλγουόκι είναι το σπίτι μου, εκεί που μεγαλώνει η οικογένειά μου και θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά για να κάνω κάθε φαν των Μπακς περήφανο» τόνισε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επισημοποίηση του trade.

