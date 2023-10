Ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς θα χάσει τις πρώτες εβδομάδες της νέας σεζόν του ΝΒΑ, με τους Πίστονς να ανακοινώνουν την απουσία του για τέσσερις εβδομάδες.

Λίγες ώρες απομένουν για την έναρξη της νέας σεζόν του ΝΒΑ, με τον αγώνα ανάμεσα στους περυσινούς πρωταθλητές Ντένβερ Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς και τους Λος Άντζελες Λέικερς του Λεμπρόν Τζέιμς.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς κάνουν πρεμιέρα με τους Μαϊάμι Χιτ, την Πέμπτη αλλά δεν θα έχουν στην διάθεσή τους τρεις παίκτες, μεταξύ αυτών και ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς.

Ο 34χρονος φόργουορντ, ο οποίος είχε χάσει αρκετά μεγάλο μέρος της περυσινής σεζόν εξαιτίας προβλήματος στον αχίλλειο, θα αναγκαστεί να παραμείνει για μία ακόμη φορά εκτός παρκέ. Αυτή την φορά ο λόγος είναι ένα τράβηγμα στην δεξιά γάμπα.

Αυτός ο τραυματισμός θα κρατήσει εκτός δράσης τον Κροάτη αθλητή για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες, όταν όπως και ανακοίνωσε η ομάδα, θα γίνει η επανεξέταση.

Πέρα από τον Μπογκντάνοβιτς εκτός για περίπου έναν μήνα θα παραμείνει και ο Αϊζάια Λίβερς που υπέστη διάστρεμμα τρίτου βαθμού στον αριστερό αστράγαλο και κάνει θεραπείες ενώ με τράβηγμα ταλαιπωρείται και ο Μόντε Μόρις, με την επανεξέταση να είναι προγραμματισμένη σε τρεις εβδομάδες από τώρα.

The @DetroitPistons today announced the following injury updates: pic.twitter.com/PjyZ8dBcuI