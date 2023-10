Καρφί Σμαρτ για Σέλτικς: «Μου έλεγαν ότι δεν θα γίνω ανταλλαγή και αργότερα το έμαθα από το Twitter»

Ο Μάρκους Σμαρτ μίλησε για τον τρόπο που έφυγε από τους Σέλτικς, δείχνοντας την ενόχληση του από τη συμπεριφορά τους,.

Για χρόνια ο Μάρκους Σμαρτ ήταν η... καρδιά των Σέλτικς. Πρώτος σε κάθε διεκδικούμενη μπάλα, βουτούσε στο παρκέ για να εξασφαλίσει κατοχές για την ομάδα του, στηνόταν για να πάρει τα επιθετικά φάουλ, έπαιζε σκυλίσια άμυνα. Μάστορας στους hustle points. Όμως από φέτος το καλοκαίρι άλλαξε ομάδα και πήγε στο Μέμφις μετά από τριπλή ανταλλαγή που ενεπλάκησαν Κέλτες, Γκρίζλις, Γουίζαρντς, με τον Πορζίνγκις να καταλήγει στους Σέλτικς.

Ο Σμαρτ μίλησε στο Athletic και τόνισε πως η Βοστώνη του έλεγε πως δεν θα γίνει ανταλλαγή, δείχνοντας την στεναχώρια του. «Μου έλεγαν πως όλα είναι καλά, ενώ τους ρωτούσα πολλές φορές. Μου έλεγαν πως είμαι καλά, όλα θα πάνε καλά. Και μετά έμαθα για την ανταλλαγή μου πρώτα από τον Σαμς Σαράνια στο twitter και μετά από την ομάδα μου», ήταν τα λόγια ενός εκ των κορυφαίων αμυντικών στη λίγκα.

Ο Χόλιντεϊ είναι ο άνθρωπος για να αντικαταστήσει τον Μάρκους Σμαρτ σε μια ηχηρή κίνηση των Κελτών, παίρνοντας έναν παίκτη που έκανα σπουδαία δουλειά στους Μπακς του Αντετοκούνμπο.

Marcus Smart says Boston had told him he wouldn't be traded and says he discovered his trade via Shams' tweet before hearing it from Boston directly 😬



“I was told everything was good after asking multiple times. Like, ‘I’m hearing (rumors), what’s going on?’ And they’re like,… pic.twitter.com/RZFwj645i6