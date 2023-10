Κένιον Μάρτιν για Ντόντσιτς: «Αν παίξει 1on1 με τον Ίρβινγκ δεν θα ακουμπήσει μπάλα, δεν μαρκάρει ούτε τρίποδο κάμερας» (vid)

Ο Κένιον Μάρτιν χρησιμοποίηση σκληρή γλώσσα για τον Λούκα Ντόντσιτς για τον οποίο είπε ότι δεν είναι καν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του.

Σύμφωνα με το πρόσφατο ranking του ESPN, ο Λούκα Ντόντστις βρέθηκε στην 4η θέση, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση, τόσο του Κένιον Μάρτιν όσο και του Γκίλμπερτ Αρίνας.

Οι δύο παλαίμαχοι μπασκετμπολίστες εξαπέλυσαν «επίθεση» στον Σλοβένο γκαρντ, με τον Μάρτιν να λέει χαρακτηριστικά: «Καταρχάς δεν είναι καν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του. Πώς γίνεται να μπαίνει και στην κουβέντα για τον MVP; Αν παίξει ένας εναντίον ενός με τον Καϊρί Ίρβινγκ μπορεί να μην ακουμπήσει καν τη μπάλα. Αν την πάρει πρώτος ο Καϊρί, ο Ντόντσιτς ούτε που θα την πιάσει. Ο Λούκα δεν μπορεί να μαρκάρει ούτε τρίποντο κάμερας».

Και συνέχισε: «Είναι καλός ο Λούκα; Είναι. Είναι καλός για την ομάδα του εάν και εφόσον βάλουμε κάτω τους αριθμούς. Οι αριθμοί είναι απλά αριθμοί. Θα βλέπω τον Καϊρί και θα λέω 'δώστε την μπάλα στον 11'».

Kenyon Martin’s thoughts on Luka Doncic: “In my opinion, I don’t think he’s the best on his team…If you put him against Kyrie, Luka might not touch the ball”



Gilbert Arenas:“Where y’all rank (Spencer) Dinwiddie? Alright he (Luka) can’t beat him (Dinwiddie)”



