Σακίλ: Πεντάδα θρύλων vs πεντάδα τωρινών σταρ (poll)

O Σακίλ Ο'Νίλ με μια φωτογραφία δημιούργησε δύο απίθανες πεντάδες από τους θρύλους του παρελθόντος, αλλά και τους τωρινούς σταρ. Το Gazzetta ζητά από τους αναγνώστες να ψηφίσουν ποιος θα νικούσε.

Συνηθίζει να βάζει ερωτήματα στον κόσμο που τον ακολουθεί στα social media ο Σακίλ Ο'Νίλ για θέματα του ΝΒΑ. Και τώρα ο Diesel είπε να το πράξει για άλλη μια φορά. Ο Shaq Attack ανέβασε μια φωτογραφία που έχει δύο απίθανες πεντάδες.

Από τη μία έχουμε την πεντάδα των θρύλων του παρελθόντος που σίγουρα όλος ο κόσμος θα ονειρευόταν να έχει δει παρέα στο παρκέ. Δηλαδή τους Μάτζικ Τζόνσον, Κόμπι Μπράιαντ, Μάικλ Τζόρνταν, Λάρι Μπερντ και Σακίλ Ο'Νίλ.

Και από την άλλη τους τωρινούς σταρ του. Μια τρελή πεντάδα που αποτελείται από τους Στεφ Κάρι, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκολα Γιόκιτς.

You already know my question. So here we go, i honestly don't know. LET ME REPHRASE THAT my team would definitely win, but this one won't be easy. This might be the best… pic.twitter.com/lWSK4WPlRO