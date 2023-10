Λίλαρντ για Μπακς: «Εδώ πρέπει να είμαι, είναι ώρα να κερδίσω»

Διψάει για νίκες και τίτλους με τους Μιλγουόκι Μπακς ο Ντέμιαν Λίλαρντ, ο οποίος τόνισε σε δηλώσεις του πως είναι η ώρα να... κερδίσει παίζοντας δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το σπουδαιότερο κατά πάσα πιθανότητα trade της offseason ήταν αυτό του Ντέμιαν Λίλαρντ που θα αγωνίζεται πλέον με τη φανέλα των Μπακς.

«Εδώ πρέπει να είμαι, είναι ώρα να κερδίσω» αναφέρει ο ίδιος σε δηλώσεις του, οι οποίες ανέβηκαν στα social media των Μπακς. Μάλιστα ο Dame περιγράφει τι ακριβώς συνέβη κατά την είδηση του trade, το οποίο ούτε ο ίδιος περίμενε όσον αφορά τον προορισμό του.

«Με πήρε ο μάνατζέρ μου και μου είπε ότι οι Μπλέιζερς με κάνουν trade στους Μπακς. Η πρώτη μου σκέψη ήταν όλα αυτά που αφήνω πίσω. Αλλά όλα γίνονται για έναν λόγο, τα ξαδέρφια μου είπαν πως είναι θα παίξω με τον Γιάννη» αναφέρει ο Λίλαρντ, ο οποίος δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του στον δρόμο για να διεκδικήσει τον τίτλο με τους Μπακς.

