Τζορτζ για Ρόουζ: «Νόμιζα πως έπαιξα καλά κόντρα στον MVP, αλλά κοίταξα το box score και είχε 40» (vid)

Ο Πολ Τζορτζ θυμήθηκε μια ιστορία που δείχνει πόσο σπουδαίος παίκτης ήταν ο Ντέρικ Ρόοζ στα καλά του χρόνια στο Σικάγο

Ο Ντέρικ Ρόουζ έκανε πράματα και θάματα στα πρώτα του χρόνια στο Σικάγο και πήρε στα χέρια του το βραβείο του MVP το 2011. Ακόμα είναι ο νεότερος MVP στην ιστορία του ΝΒΑ. Ένα από τα μεγαλύερα what if όλων των εποχών του ΝΒΑ, αφού οι ατυχίες και οι σοβαροί τραυματισμοί δεν τον άφησαν να φτάσει εκεί που μπορούσε, δηλαδή ανάμεσα στους κορυφαίους 15-20 παίκτες που έχουν περάσει από το ΝΒΑ.

Ο Πολ Τζορτζ που ως παίκτης των Πέισερς, τον είχε αντιμετωπίσει κόντρα στους Μπουλς, μίλησε στο Podcastshow και θυμήθηκε μια παλιά κόντρα τους, όπου ο D-Rose τον εξέθεσε.

«Τότε είχα ξεκινήσει να παίζω στο ΝΒΑ. Ήταν τρελό το matchup με τον MVP Ντέρικ Ρόουζ. Τον έβλεπε να στέκεται μπροστά μου. Ένιωθα πως έπαιξε καλά εναντίον του, όμως όταν κοίταξα το box score, είδα ότι έβαλε 40 πόντους», ανέφερε.

"I just started playing... It was crazy matching up with [MVP Derrick Rose] and seeing him in front of me... I felt like I played good against him, and I look at the box score— 40... I thought I was on his sh*t."



—Paul George



(via @PodcastPShow) pic.twitter.com/pZRVNRsY0l