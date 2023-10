Οι Νικς έχουν στο... στόχαστρο τον Καρλ-Άντονι Τάουνς.

Αντίστροφα μετράνε για την έναρξη της σεζόν στο ΝΒΑ και των επίσημων ματς οι Τίμπεργουλβς, όμως υπάρχουν δημοσιεύματα που συνδέονται με τον σταρ τους. Σύμφωνα με Μέσο της Νέας Υόρκης οι Νικς τσεκάρουν την κατάσταση του Καρλ-Άντονι Τάουνς. Ο ΚΑΤ πάντως αναμένεται να σπάσει το φράγμα των 52 εκατομμυρίων (κατά 150 χιλιάδες) τη σεζόν που έρχεται, όντας ένας από τους καλύτερα αμειβόμενους παίκτες στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Πάντως τον τελευταίο καιρό κυκλοφορούν φήμες για ανταλλαγή του Τάουνς. Ο Δομινικανός σέντερ είχε 20.8 πόντους, 8.1 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ κατά μέσο όρο τη σεζόν 2022-23, ενώ αγωνίστηκε και στο Παγκόσμιο του 2023, δίνοντας σημαντικές λύσεις στην πατρίδα του.

The New York Knicks are monitoring Karl-Anthony Towns’ situation, per @SbondyNBA pic.twitter.com/jl9Y1nMbFT