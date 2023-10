Μπορεί να αγωνίστηκε για ένα μόλις ημίχρονο κόντρα στους Γουόριορς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, όμως τρώγοντας τη φρουτοσαλάτα του έδωσε το highlight της βραδιάς.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στοχεύει για άλλη μια χρονιά να συντηρήσει τον μύθο του. Για την 21η σεζόν του στο ΝΒΑ όμως θα χρειαστεί να συντηρήσει και το κορμί του. Κάτι που κάνει με τον καλύτερο τρόπο τα τελευταία χρόνια.

Οι Λέικερς αγωνίστηκαν με τους Γουόριορς σε φιλικό για την preaseason του NBA, με τον «βασιλιά» να μένει μόνο για ένα ημίχρονο στο παρκέ. Στο δεύτερο μέρος όμως ήταν ώρα για φαγητό.

Ο ΛεΜπρόν κάθισε στην άκρη του πάγκου με τα πολιτικά του, ντυμένος στα κίτρινα και απόλαυσε τη φρουτοσαλάτα του. Ο τηλεοπτικός φακός εννοείται ότι στράφηκε πάνω του την ώρα που εκείνος απολάμβανε το φαγητό του, με τους Λέικερς ωστόσο να χάνουν για δεύτερη φορά στην preseason από τους Γουόριορς.

LeBron James really got dressed and ate a fruit bowl during the second half of Warriors-Lakers 😂 pic.twitter.com/TNnPFb75VV