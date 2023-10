Κάρι και ΛεΜπρόν έκαναν πλάκα στον Ντέιβις: «Δεν τον χρειαζόμαστε στην Team USA» (vid)

Η Team USA του ΛεΜπρόν Τζέιμς αναμένεται να... αφήσει εποχή στο Παρίσι, με τον Στεφ Κάρι να αστειεύεται μπροστά στον Άντονι Ντέιβις, λέγοντας πως δεν τον χρειάζονται στην ομάδα τους.

Και οι θεωρίες συνωμοσίας συνεχίζονται στις ΗΠΑ. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στοχεύει να χτίσει μία ισχυρή Team USA, με φόντο το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο του Παρισιού και σε αυτήν την ομάδα χωράνε μόνο οι καλύτεροι.

Στο περιθώριο του προχθεσινού φιλικού μεταξύ των Γουόριορς και των Λέικερς, ο ΛεΜπρόν και ο Κάρι συνομίλησαν και οι Αμερικανοί θεωρούν πως οι δυο τους μίλησαν για το συγκεκριμένο θέμα.

Λάδι στη φωτιά φαίνεται πως έριξε ο Στεφ, ο οποίος κοιτώντας προς τον Άντονι Ντέιβις είπε χαριτολογώντας πως δεν τον χρειάζονται. Κάτι που έβαλε αμέσως... φωτιά στις συζητήσεις, με τον Κάρι και τον Ντουράντ να αποτελούν τους δύο παίκτες που ο ΛεΜπρόν θέλει σίγουρα στη δική του... Revenge Team, όπως έχει ονομαστεί από τους Αμερικανούς, που θέλουν να αφήσουν πίσω τους την αποτυχία στο MundoBasket 2023.

LEAKED Audio Of LeBron James & Steph Curry’s Conversation About Team USA👀:



LeBron- “You’re gonna need a gold medal”



Curry- “Nobody is going to stop us”



Also, you can see Curry joking around and saying that they don’t need AD😭 pic.twitter.com/3K4BXKfAWF