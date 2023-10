Oι Σίξερς έχουν βάλει στο... μάτι τον Τέρανς Μαν μαζί με picks πρώτου γύρου.

Ο Τζέιμς Χάρντεν δεν εμφανίστηκε στη Media Day των Σίξερς ενόψει της σεζόν 2023/24, περιμένοντας το trade, ξεκαθαρίζοντας εξ αρχής πως θέλει να συνεχίσει στους Κλίπερς.

Τελικά βρέθηκε στο training camp των Σίξερς, όμως πλέον η ομάδα του Λος Άντζελες δουλεύει για να πετύχει την ανταλλαγή και να τον κάνει δικό της. Ψάχνει την χρυσή τομή και μιλά με αρκετές ομάδες που θα βοηθήσουν για να ολοκλήρωθεί η ανταλλαγή.

Στο άλλο... στρατόπεδο, στους Σίξερς δηλαδή υπάρχει κινητικότητα για τον Τέρανς Μαν των Κλίπερς μαζί με picks πρώτου γύρου σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια. Θέλουν καλό πακέτο, αν είναι να αφήσουν τον Μούσια

