Χίρο: «Είναι απλά δουλειά, βγάζω πολλά εκατομμύρια δολάρια και εξασφαλίζω την οικογένεια μου»

Ο Τάιλερ Χίρο στάθηκε στις φήμες ανταλλαγής που όμως δεν τον επηρεάζουν, συνεχίζοντας να βοηθά την οικογένεια του.

Περιζήτητος είναι ο Τάιλερ Χίρο, με τους Μπουλς, τους Τζαζ, τους Χόρνετς και τους Νετς να τον... τσεκάρουν. Μάλιστα δημοσίευμα στις ΗΠΑ ανέφερε πως η Γιούτα προτίθεται να προσφέρει έναν παίκτη μαζί με ένα pick στους Τζαζ για να αποκτήσει τον γκαρντ των Χιτ με ανταλλαγή.

Ο ίδιος μίλησε για τις φήμες που υπάρχουν γύρω από το όνομα του και έδειξε να μην επηρεάζεται από τον θόρυβο. «Στο τέλος της μέρας είναι απλά δουλειά. Προσπαθώ να το κρατήσω επειδή είμαι στο ΝΒΑ, βγάζοντας εκατομμύρια δολάρια και φτιάχνοντας την ζωή της οικογένειας μου», ήταν τα λόγια του.

Πέρυσι είχε 20.1 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ κατά μέσο όρο, ωστόσο ένας τραυματισμός του επέτρεψε να παίξει μόλις ένα ματς στην postseason.

