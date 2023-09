Περιζήτητος είναι ο Τάιλερ Χίρο, με τους Μπουλς, τους Τζαζ, τους Χόρνετς και τους Νετς να τον θέλουν.

Το Μαϊάμι έχει ρίξει την προσοχή του στο πως θα πάρει με ανταλλαγή τον Ντέιμιαν Λίλαρντ, κάτι που ίσως χρειαστεί τη συμμετοχή τεσσάρων ομάδων για να συμβεί. Πάντως τα σενάρια σε σχέση με τους Χιτ δεν σταματούν στον ηγέτη των Μπλέιζερς.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζέικ Φίσερ, τέσσερις ομάδες αναμένεται να δείξουν ενδιαφέρον για τον Τάιλερ Χίρο. Τζαζ, Μπουλς, Χόρνετς και Νετς τον έχουν στη λίστα τους και δεν αποκλείεται να τραβήξουν τη σκανδάλη.

Tη σεζόν που τελείωσε, αγωνίστηκε σε 67 ματς της regular season και είχε 20.1 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ. Στα play-offs όπου οι Χιτ έφτασαν μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ, δεν μπόρεσε να βοηθήσει, αφού λόγω τραυματισμού αγωνίστηκε σε μόλις ένα ματς.

