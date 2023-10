Ο Άντονι Ντέιβις έβαλε έναν στόχο που θα χρειαστεί ένα... θαύμα για να τον πετύχει.

Το ταλέντο και η ποιότητα του Άντονι Ντέιβις είναι αδιαμφισβήτη. Αυτό που τον κρατά πίσω είναι η ευπάθεια του στους τραυματισμούς, αφού συχνά πυκνά τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στα... πιτς και στερεί από τους Λέικερς έναν σπουδαίο παίκτη στο παρκέ.

Ο Unibrow μπαίνει με μεγάλη αυτοπεποίθηση στη σεζόν που έρχεται, κάτι που φάνηκε από τις δηλώσεις που έκανε στους LA Times. Ο έμπειρος ψηλός τόνισε πως στόχος του είναι να παίξει και στα 82 ματς της regular season. Και επειδή αναρωτιέστε αν το έχει κάνει ποτέ αυτό, η απάντηση είναι όχι.

Η κορυφαία του σεζόν σε συμμετοχές στη regular season ήταν το 2017-18 και το 2018-19, τότε που έπαιξε 75 ματς στους Πέλικανς. Πέρυσι αγωνίστηκε σε 56 ματς, πρόπερσι σε 40 και την προηγούμενη 36.

Anthony Davis says his goal is to play all 82 games this season 👀



