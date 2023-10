Πριν καλά καλά ξεκινήσει η σεζόν για τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, έχει προβλήματα, με τον Λάντρι Σάμετ να τραυματίζεται και να αναμένεται να μείνει εκτός για 2-4 εβδομάδες.

Ο Λάντρι Σάμετ, ένα από τα νέα αποκτήματα των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, στο πλαίσιο της ανταλλαγής του Κρις Πολ (πήγε στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος) και του Μπράντλεϊ Μπιλ (νέα ομάδα οι Φοίνιξ Σανς), αναμένεται να χάσει την έναρξη της νέας σεζόν.

Ο 26χρονος σούτινγκ γκαρντ, ο οποίος στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των Λος Άντζελες Κλίπερς, των Μπρούκλιν Νετς και των Φοίνιξ Σανς, έσπασε το μεγάλο δάκτυλο του ποδιού του και θα απουσιάσει για 2 με 4 εβδομάδες, με τη σεζόν να αρχίζει τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου και τους Γουίζαρντς να αγωνίζονται για πρώτη φορά στις 27/10 (ξημερώματα) απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς.

Ο Σάμετ, πέρσι με τη φανέλα των Σανς, μέτρησε 8.7 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ σε 40 εμφανίσεις με την ομάδα της Αριζόνα.

Washington Wizards guard Landry Shamet broke a big toe is expected to be sidelined two-to-four weeks, sources tell ESPN.