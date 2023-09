Στο δίλημμα Χόλιντεϊ ή Λίλαρντ ο Πάτρικ Μπέβερλι απάντησε τον πρώτο, παίρνοντας θέση στο trade των Μπακς που... τάραξε το NBA.

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ είναι πλέον κάτοικος Μιλγουόκι. Το σπουδαίο trade έφερε έναν σούπερ σταρ δίπλα στον Γιάννη, στην προσπάθεια των Μπακς να επιστρέψουν στον τίτλο, όμως ο Πάτρικ Μπέβερλι ήταν ένας εξ αυτών που διαφωνεί με την κίνηση.

Συγκεκριμένα, μάλιστα, πήρε τη θέση του Τζρου Χόλιντεϊ στο παραπάνω trade, γράφοντας στο τουίτερ «το να χάνεις τον Τζρου είναι μεγάλο θέμα. Μόνο αυτό έχω να πω». Υπέρμαχος της άμυνας και των όσων προσφέρει ο Τζρου στους Μπακς, ο Μπέβερλι τάχθηκε υπέρ του.

Βέβαια ο νέος γκαρντ των Σίξερς θα έχει υπερδιπλάσια δουλειά με τα επιθετικά «όπλα» των Μιλγουόκι Μπακς τη νέα σεζόν, αφού μία πιθανή πεντάδα φέρνει στο παρκέ τους Λίλαρντ, Μπίσλι, Μίντλετον, Αντετοκούνμπο και Λόπεζ, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως πως τα όσα προσφέρει αμυντικά ο Χόλιντεϊ δε θα λείψουν.

Losing Jrue is Big. That’s all imma say