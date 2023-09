Oι Χιτ έχουν βάλει στο... μάτι τον Μπάντι Χιλντ

Κορυφώνονται οι συζητήσεις για το trade του Ντέιμιαν Λίλαρντ, ενώ πριν λίγες μέρες έγινε λόγος ακόμα και για τετραπλή ανταλλαγή. Με την παρουσια των Πέισερς στις συζητήσεις για ανταλλαγή μαζί με Μπλέζερς, Χιτ και Σανς. Ο Μπάντι Χιλντ ήταν το όνομα που ήρθε στο προσκήνιο. Ωστόσο ο σουτέρ των Πέισερς είναι περιζήτητος καθώς έχει γραφτεί για Μπακς και Λέικερς.

Ωστόσο το 5 reasons Sports έρχεται να προσθέσει άλλη μια ομάδα στη λίστα των υποψήφιων μνηστήρων για τον Χιλντ. Οι Χιτ είναι η ομάδα που φαίνεται να τον έχει στο στόχαστρο. Φυσικά το Μαϊαμι παλεύει να ολοκληρώσει και τη βόμβα με τον Λίλαρντ.

The Miami Heat have interest in Buddy Hield 🔥



(per @5ReasonsSports) pic.twitter.com/BMtpxpZAIe