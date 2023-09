Κάπως απογοητευμένος από την απόρριψη των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο πρόσωπό του, ο Ντουάιτ Χάουαρντ έστειλε το δικό του μήνυμα στην παρέα του Στεφ Κάρι.

Το όνειρο του Ντουάιτ Χάουαρντ για ένα συμβόλαιο στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς... έσβησε. Ο «Superman» προπονήθηκε με τα αστέρια των «Πολεμιστών» αλλά δεν κατάφερε να πείσει την ομάδα να τον διατηρήσει στο ρόστερ.

Κάτι που όπως φάνηκε τον στεναχώρησε αρκετά για να... ξεσπάσει στο τουίτερ. Το μήνυμά του δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά τονίζοντας τη λέξη «Warrior», μάλλον άπαντες καταλαβαίνουν τον αποδέκτη.

«Μόνο σαν πολεμιστής αντέχεις τον δρόμο της γνώσης. Ένας πολεμιστής δεν μπορεί να παραπονεθεί ή να μετανιώσει για τίποτα. Η ζωή του είναι μια ατελείωτη πρόκληση και οι προκλήσεις δεν μπορεί να είναι καλές ή κακές. Οι προκλήσεις είναι απλώς προκλήσεις» ήταν το μήνυμα του Χάουαρντ.

Βέβαια ο άλλοτε All Star του NBA διακρίνεται για το χιούμορ του και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το μήνυμα. Λίγες ημέρες πριν σε ένα άκρως χιουμοριστικό βίντεο, ήθελε να πείσει τον ΛεΜπρόν να τον πάρει στην Team USA του 2024, στο Παρίσι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Only as a WARRIOR can one withstand the path of knowledge. A WARRIOR cannot complain or regret anything. His life is an endless challenge. And challenges cannot possibly be good or bad. Challenges are simply challenges. 💯 🫵🏾 go be GR8