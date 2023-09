Απίθανος Χάουαρντ σε ΛεΜπρόν: «Με χρειάζεσαι στην Team USA, βάζω 85 πόντους στην Ταϊβάν» (vid)

Με ξεκαρδιστικό τόνο ο Ντουάιτ Χάουαρντ άφησε μήνυμα στον τηλεφωνητή του ΛεΜπρόν Τζέιμς για να τον... στρατολογήσει στη «Revenge Team» των ΗΠΑ ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Με το γνωστό χιούμορ που διαθέτει ο Ντουάιτ Χάουαρντ, προσπάθησε να πείσει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να τον βάλει στην ομάδα του 2024. Ο σούπερμαν του NBA μπορεί να έχει αφήσει τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του πίσω, όμως η... revenge team που ετοιμάζει ο «βασιλιάς» τον ενδιαφέρει έστω και σε επίπεδο πλάκας.

Οι Αμερικανοί άλλωστε μετά την τέταρτη θέση στo MundoBasket 2023 θέλουν την εκδίκησή τους, με τον Τζέιμς να ενορχηστρώνει το πλάνο της επιστροφής, έχοντας παρέα τους Κάρι, Ντουράντ και Ντέιβις.

Ο Χάουαρντ το έμαθε αυτό και αποφάσισε να του αφήσει μήνυμα στον τηλεφωνητή, λέγοντας πως η Team USA τον χρειάζεται και ότι βάζει 85 πόντους στο πρωτάθλημα της Ταϊβάν. Συνεχίζοντας μάλιστα με το χιουμοριστικό του ύφος, ο τρεις φορές αμυντικός της χρονιάς στο NBA ανέφερε ότι το λιγότερο που πρέπει να γίνει είναι να του βρουν ένα συμβόλαιο ξανά στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Θυμίζουμε πως ο Ντουάιτ Χάουαρντ αποτέλεσε μέλος της «Redeem Team» που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Πεκίνο το 2008.

Dwight Howard left LeBron James a voicemail to inquire about joining Team USA in the 2024 Paris Olympics 🇺🇸📞



(via dareeldwight12/TT) pic.twitter.com/msuVmh0a7p