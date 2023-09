Όλα δείχνουν πως ο Ντουάιτ Χάουαρντ θα παίζει στους Γουόριορς τη νέα σεζόν.

Πριν από λίγες μέρες, ο Σαμς Σαράνια ανέφερε πως οι Γουόριορς θα συναντηθούν με τον Χάουαρντ για να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας. Πλέον είναι πολύ πιθανό οι δύο πλευρές να πορευτούν παρέα.

Ο Superman πέρασε την διαδικασία με την συνέντευξη δύο ημερών με το Γκόλντεν Στέιτ, με την ομάδα να θέλει να τον αποκτήσει, Μάλιστα θα κάνει προπονήσεις με τον Ντρέιμοντ Γκριν και τον Κρις Πολ, κάτι που δείχνει πως θα προσθέσει άλλη μια λύση στο rotation του Στιβ Κερ στη γραμμή των σέντερ. Στα καλά του χρόνια στο Ορλάντο, ο Ντουάιτ ήταν κυρίαρχος στη ρακέρα και σπουδαίος αμυντικός. Βοήθησε τους Λέικερς να πάρουν το πρωτάθλημα στη φούσκα, το 2020.

Οι πολεμιστές έκαναν δικό τους και τον Ουσμάν Γκαρούμπα για τις θέσεις των ψηλών. Ο Ισπανός διεθνής υπέγραψε συμβόλαιο two way με την ομάδα.

