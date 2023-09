Οι Γουόριορς έχουν στη λίστα τους τον Ντουάιτ Χάουαρντ που ψάχνει τρόπο να επιστρέψει στο ΝΒΑ.

Πριν από λίγες μέρες με ξεκαρδιστικό τόνο, ο Ντουάιτ Χάουαρντ άφησε μήνυμα στον τηλεφωνητή του ΛεΜπρόν Τζέιμς για να τον... στρατολογήσει στη «Revenge Team» των ΗΠΑ ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Πάντως ο Superman εκτός από πλάκες, ψάχνει τρόπο να επιστρέψει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, εκεί όπου έχει να παίξει από τη σεζόν 2021-22 όταν φόρεσε τη φανέλα των Λέικερς. Την περσινή αγωνιστική περίοδο έπαιξε στην Ταϊβάν.

Σύμφωνα με το Σαμς Σαράνια, οι Γουόριορς θα συναντηθούν με τον Χάουαρντ την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας. Πάντως οι πολεμιστές έκαναν δικό τους τον Ουσμάν Γκαρούμπα για τις θέσεις των ψηλών. Ο Ισπανός διεθνής υπέγραψε συμβόλαιο two way με την ομάδα.

