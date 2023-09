Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στη λίστα των Νιου Γιορκ Νικς και αναμένεται να κινηθούν στο επόμενο διάστημα με γνώμονα το ενδεχόμενο της απόκτησής του, αν γίνει διαθέσιμος.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει φροντίσει να δείξει στους Μιλγουόκι Μπακς τις προθέσεις του. Αν οι πρωταθλητές του 2021 δεν φροντίσουν να ενισχύσουν το ρόστερ, έτσι ώστε να διεκδικήσει και να πάρει ένα ακόμα δακτυλίδι, τότε ο Giannis θα αναζητήσει το δακτυλίδι του σε άλλα μέρη.

Αυτό έχει ήδη προκαλέσει... συναγερμό στις ομάδες που μπορούν να τον διεκδικήσουν. Οι Νιου Γιορκ Νικς έχουν τοποθετηθεί σε αυτή τη λίστα, ωστόσο ένα νέο δημοσίευμα του SNYtv φέρνει τους Νικς να παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Greek Freak, έχοντας ήδη ένα «πακέτο» που μπορούν να προσφέρουν στους Μπακς!

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Νικς διαθέτουν τέσσερις επιλογές πρώτου γύρου και διαθέτουν παίκτες έτοιμους προς παραχώρηση. Και αν θεωρούμε ότι οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ή οι Χιούστον Ρόκετς μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν... all in, οι Νικς θα παίξουν το χαρτί της Νέας Υόρκης και της προοπτικής που μπορεί να εμφανίζει, έναντι του Χιούστον ή της Οκλαχόμα.

Όπως και να έχει, η περίπτωση του Γιάννη φαντάζει ακόμη στην αρχή της, με δεδομένο ότι ο ίδιος έχει ακόμη συμβόλαιο για τρία χρόνια, με το τελευταίο έτος να είναι στη δική του επιλογή. Αυτή τη στιγμή μοιάζει απίθανο να υπάρξουν εξελίξεις αυτή τη σεζόν, αφού ο Αντετοκούνμπο θα περιμένει να δει το αποτέλεσμά της.

Και το επόμενο καλοκαίρι που λογικά θα καθίσει να συζητήσει το ενδεχόμενο επέκτασης, θα φανεί τι ακριβώς θα συμβεί.

The Knicks are closely watching the situation with Giannis Antetokounmpo and could plan their actions around him, per @IanBegley



“The Knicks could put together a solid trade offer for Giannis. They own the rights to four future *first-round picks and have all of their own… pic.twitter.com/8e4bKuaqt3