Παίκτης των Ρ'οκετς θα είναι και τη νέα σεζόν ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς.

Δεν φεύγει από το Χιούστον ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς. Ο Σέρβος γίγαντας ανανέωσε με τους Ρόκετς και θα αγωνίζεται στο Τέξας και τη σεζόν 2023-24. Tην αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, έπαιξε 31 ματς και είχε 3.3 πόντους και 1.9 ριμπάουντ. Στην καριέρα του στο ΝΒΑ μετρά 5.6 πόντους και 3.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ έλειψε από την Σερβία στο Παγκόσμιο, όπου η χώρα του πήρε το ασημένιο μετάλλιο μετά την ήττα της στον τελικό από τη Γερμανία του Σρέντερ.

Ο Μπόμπαν έχει αγωνιστεί και σε Σπερς, Πίστονς, Σίξερς, Κλίπερς και Μάβερικς στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Οι Ρόκετς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προχώρησαν και σε δύο πολύ σημαντικές προσθήκες, του Ντίλον Μπρουκς (κορυφαίος αμυντικός στο Παγκόσμιο) και Φρεντ ΒανΒλίτ.

BREAKING: Houston Rockets have re-signed Boban Marjanovic on a 1-year deal!



Welcome back, Boban! 🚀 pic.twitter.com/ShAloAYJTu