Το ESPN έχει τον Εμπίντ ως επικρατέστερο για να γίνει ζητήσει ανταλλαγή.

Ο Τζοέλ Εμπίντ κατέκτησε το βραβείο του MVP τη σεζόν που πέρασε με τις φοβερές εμφανίσεις του, αλλά για ακόμη μια φορά οι Σίξερς δεν κατάφεραν να πάνε μέχρι το τέλος του δρόμου και να πάρουν το πρωτάθλημα. Ο Καμερουνέζος σέντερ δεν έχει αλλάξει στέγη από τότε που μπήκε στο ΝΒΑ και ίσως ήρθε φέτος η ώρα για αλλαγή με σκοπό να διεκδικήσει το πρώτο του δαχτυλίδι.

Σύμφωνα με τις ψήφους των ειδικών του ESPN, ο σταρ της Φιλαδέλφεια είναι ο επικρατέστερος για να ζητήσει ανταλλαγή και πίσω του βρίσκουμε τον Ζάιον Γουίλιαμσον που δεν έχει δείξει ακόμα αυτό που μπορεί στους Πέλικανς και κάθε χρόνο ταλαιπωρείται από τραυματισμούς. Λέτε να δούμε τον Jojo να αλλάζει... γειτονιά; Yπάρχουν πάντως κάποια σενάρια για Νικς!

Joel Embiid is the most likely player to demand a trade, followed by Zion Williamson, according to voting from ESPN's panel of experts. pic.twitter.com/BNZoCztKPK