Μπάρκλεϊ: «Γιάννης και Γιόκιτς με κάνουν να νιώθουν όμορφα για το μπάσκετ»

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ αποθέωσε τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκολα Γιόκιτς.

Δεν αρέσουν στον Τσαρλς Μπάρκλεϊ οι superteams και το... μελόδραμα γύρω από μια ομάδα. Προτιμά εκείνους που φτάνουν στον τίτλο χωρίς να έχουν μαζέψει γύρω τους, τους... Avengers. Ο Sir Charles έβγαλε το καπέλο στους Νίκολα Γιόκιτς και Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα πρωταθλήματα που κατέκτησαν, το 2021 και 2023 αντίστοιχα.

«Με όλα τα σκ@τ@ που έρχονται στο ΝΒΑ, αυτό που κατάφεραν οι Νάγκετς και ο Γιόκιτς με κάνουν να νιώθω όμορφα. Καμία super team, καθόλου δράμα. Ο Joker και ο Γιάννης με κάνουν να νιώθουν όμορφα για το άθλημα μου», ανέφερε.

Δύο σταρ που κουβάλησαν τις ομάδες τους χωρίς να έχουν superstars μαζί τους, πηγαίνοντας κόντρα στη μόδα των τελευταίων χρόνων.

Charles Barkley on Nikola Jokic & Giannis Antetokounmpo:



“With all the BS that goes on in the NBA, what the Nuggets and the Joker accomplished just made me feel good. No super team, no drama… Joker and Giannis, they make me feel good about my sport.”



