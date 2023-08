Ο Πι Τζέι Γουάσινγκτον θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα των Χόρνετς, ανανεώνοντας με τη Σάρλοτ.

Ήταν ένας από τους κορυφαίους free agents, αφού οι Χόρνετς είχαν αργήσει στην απόφαση τους για την ανανέωση. Όμως πλέον ο Πι Τζέι Γουάσινγκτον δεν κυκλοφορεί ελεύθερος, αφού υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο αξίας 48 εκατ. δολαρίων

Ένας παίκτης που τη σεζόν που πέρασε, είχε 15.7 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ ανά παιχνίδι. Ξεκίνησε και στα 73 ματς που έπαιξε βασικός. Μέσα στο καλοκαιρί οι... σφήκες έδωσαν και max επέκταση 260 εκατ. δολαρίων στον ηγέτη τους, ΛαΜέλο Μπολ.

Ο Γουάσινγκτον παίζει στη θέση του power forward και θα μπει στην πέμπτη του σεζόν στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Όλες με τη φανέλα της Σάρλοτ.

BREAKING: Charlotte Hornets have re-signed PJ Washington on a 3-year, $48 Million deal.



Thoughts on the deal? 🤔 pic.twitter.com/0jmJfOMcKp