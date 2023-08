Η κόρη του Ντέιμιαν Λίλαρντ είχε την τυχερή της στιγμή στον χώρο του μπάσκετ, με τον πατέρα της να τη βοηθάει για να φτάσει... ως το κάρφωμα.

Την ώρα που ολόκληρο το NBA αναμένει να δει πού θα καταλήξει ο Ντέιμιαν Λίλαρντ, ο ίδιος περνά τρυφερές στιγμές με την κόρη του.

Ο σταρ των Μπλέιζερς βρέθηκε στο παρκέ για την προπόνησή του και η κόρη του πήγε να τον παρακολουθήσει. Έτσι οι δυο τους βρήκαν την ευκαιρία να... παίξουν μπάσκετ, με τον Λίλαρντ να σηκώνει τη μικρή στα χέρια του και να τη βοηθάει να φτάσει ως το κάρφωμα και εκείνη να δείχνει τη χαρά της στην αγκαλιά του.

(via @Dame_Lillard / IG) pic.twitter.com/YrTlmRpO5w