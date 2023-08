Ο Ντάνι Έιντζ εξήγησε το... ντόμινο που έφερε Τέιτουμ-Μπράουν στους Σέλτικς, λέγοντας «όχι» στον Μπάτλερ

Κάποιες αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν τον ρου της ιστορίας. Και για μία από αυτές μίλησε ο Ντάνι Έιντζ και δη την εποχή που ήταν πρόεδρος στους Μπόστον Σέλτικς.

Πώς θα φαινόταν εάν ο Τζίμι Μπάλτερ είχε γράψει ιστορία με τη φανέλα των Μπόστον Σέλτικς; Και αν για παράδειγμα οι Τζέισον Τέιτουμ και Τζέιλεν Μπράουν έκαναν καριέρα στους Σικάγο Μπουλς; Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα στο σημερινό ΝΒΑ; Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να πει κάτι με σιγουριά ή να βάλει το χέρι του στην φωτιά.

Παρόλα αυτά δεν... ήθελε και πολύ για να πάρει σάρκα και οστά ένα τέτοιο σενάριο. Ο Ντάνι Έιντζ αναφέρθηκε σε μια του απόφαση την εποχή που ήταν πρόεδρος στους Μπόστον Σέλτικς. Τότε που... γύρισε την πλάτη στον Τζίμι Μπάτλερ αποφασίζοντας να κρατήσει τις επιλογές στα draft picks το 2016 και το 2017, όταν και επέλεξαν οι «Κέλτες» τους Τζέιλεν Μπράουν και Τζέισον Τέιτουμ αντίστοιχα.

«Τα καλύτερα trades είναι αυτά που δεν έκανα» ανέφερε στο podcast των Κουεντίν Ρίτσαρτσον και Ντάριους Μάιλς και συνέχισε: «Προσπάθησα να πάρω τον Τζίμι Μπάτλερ από το Σικάγο, αλλά οι Μπουλς ήθελαν πολλά. Και έτσι δεν προχωρήσαμε. Γιατί αν είχαμε προχωρήσει θα είχαμε δώσει τα picks με τα οποία επιλέξαμε τους Μπράουν και Τέιτουμ...»

“Some of the best trades I ever made were the ones I wasn’t able to make.” 👀



Danny Ainge reveals plans of bringing Jimmy Butler to Boston to @QRich and @21Blackking.



