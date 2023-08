Ένα άγαλμα για τους Κόμπι και Τζίτζι Μπράιαντ θα αποκαλύψουν οι Λέικερς τον Αύγουστο του 2024 έξω από την Crypto Arena.

Tον Γενάρη του 2020 ο σπουδαίος Κόμπι Μπράιαντ έχασε τη ζωή του μαζί με την κορούλα του, Τζίτζι και άλλους επτά ανθρώπους μετά από αεροπορικό δυστύχημα σε ένα τραγικό γεγονός που είχε σοκάρει όλο τον μπασκετικό κόσμο και όχι μόνο. Η ομάδα στην οποία μεγαλούργησε, ο Black Mamba, οι Λέικερς δεν γίνεται να τον ξεχάσουν και θα προχωρήσουν σε μια κίνηση που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό.

Οι λιμνάνθρωποι θα φτιάξουν άγαλμα για τον Κόμπι και τον κόρη του έξω από την Crypto Arena, τα αποκαλυπτήρια του οποίου θα γίνουν στις 8 Αυγούστου 2024 σύμφωνα με την Daily Mail. Η ημερομηνία συμβολική για να συνδέεται με τα δύο νούμερα που φόρεσε ο Κόμπι στους Λέικερς, το Νο.8 και το Νο.24.

BREAKING: Kobe Bryant statue outside LA's https://t.co/U8AF0mSPSI Arena will incorporate his daughter Gigi and – in a nod to his jersey numbers, 8 and 24 – will be unveiled by the Lakers on August 8, 2024, per @DailyMail pic.twitter.com/GAnRYTxX2Y