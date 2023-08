Οι Ράπτορς αρνήθηκαν ανταλλαγή που θα έστελνε τον Πασκάλ Σιάκαμ στην Ατλάντα.

Οι ομάδες προσπαθούν να ολοκληρώσουν ανταλλαγές στην offseason, ωστόσο υπάρχει ηρεμία το τελευταίο διάστημα. Τελευταία απόπειρα για ανταλλαγή από τους Χοκς. Η Ατλάντα πρότεινε στους Ράπτορς ανταλλαγή που θα έφερνε τον Πασκάλ Σιάκαμ στα γεράκια, ενώ ο ΝτεΆντρε Χάντερ και ο Έι Τζέι Γκρίφιν θα πήγαιναν στο Τορόντο.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια, οι πρωταθλητές του 2019 απέρριψαν την πρόταση και ζήτησαν παραπάνω ανταλλάγματα. Μένει να δούμε αν οι Χοκς θα ξαναχτυπήσουν την... πόρτα των Ράπτορς με βελτιωμένη πρόταση. Μην ξεχνάμε πως ο Σιάκαμ αποτελεί τον ηγέτη της ομάδας από τότε που την άφησε ο Καουάι Λέοναρντ.

