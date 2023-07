Τους τρεις αμυντικούς που τον έχουν δυσκολέψει περισσότερο αποκάλυψε ο Στεφ Κάρι, με τον Τζρου Χόλιντεϊ των Μπακς να έχει θέση μέσα στη λίστα.

Ο Στεφ Κάρι έχει... βομβαρδίσει όλες τις άμυνες του NBA στα χρόνια της καριέρας του. Ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, που επέλεξε τη Σαντορίνη για τις καλοκαιρινές διακοπές του, αποκάλυψε ποιοι είναι οι τρεις αμυντικοί που του έχουν κάνει δύσκολη τη ζωή.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο Τζρου Χόλιντεϊ. Ο άσος των Μπακς άλλωστε, διακρίνεται για τις αμυντικές του επιδόσεις και όπως είπε ο Κάρι τον θεωρεί έναν εκ των πιο δύσκολων αντιπάλων.

Μαζί με τον Χόλιντεϊ βρίσκεται και ο Τόνι Άλεν αλλά και ο Ρον Αρτέστ. Με τον πρώτο άλλωστε έχει χτιστεί και ένα μικρό rivalry απ' τα παιχνίδια των Γουόριορς με τους Γκρίζλις.

"There's a group of 3 that always a light bulb went off when they're on the court. Jrue Holiday, Tony Allen and Ron Artest."



Stephen Curry on the toughest defenders he's played against.



(via @TODAYshow)pic.twitter.com/b0LsMrDhlH