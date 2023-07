Μία Mercedes Benz S600 του 1996, η οποία είχε ιδιοκτήτη τον Μάικλ Τζόρνταν βγαίνει στο... σφυρί στην απίθανη τιμή των 23 δολαρίων!

Τα αντικείμενα που σχετίζονται με τον Μάικλ Τζόρνταν, παπούτσια που έχει φορέσει, είτε εμφανίσεις που φέρουν την υπογραφή του, κοστίζουν μία περιουσία.

Και αφορούν λίγους και πλούσιους συλλέκτες. Το πιο πρόσφατο αντικείμενο που πρόκειται να κυκλοφορήσει προς πώληση, διαφέρει απ' όλα τα προηγούμενα. Αρχικά έχει το μέγεθος ενός αυτοκινήτου. Και κοστίζει μόλις 23 δολάρια!

Αυτό υποστηρίζει η ιστοσελίδα δημοπρασιών WhatNot για μία Mercedes Benz S600 του 1996, η οποία κάποτε άνηκε στον Τζόρνταν και έχει κάνει την εμφάνιση στο Last Dance.

