Ο Γιουντόνις Χάσλεμ έβαλε τους τίτλους τέλους στην καριέρα του στο ΝΒΑ και τους Χιτ.

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Αυτό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση για τον Γιουντόνις Χάσλεμ που ανακοίνωσε την απόσυρση του από το μπάσκετ. Ένας παίκτης που φόρεσε μια φανέλα στην καριέρα του στο ΝΒΑ και την τίμησε με το παραπάνω. Ο power forward του Μαϊάμι είπε το αντίο στο μπάσκετ μετά από 20 χρόνια παρουσίας στους Χιτ.

Εκ των πιο πιστών παικτών στην ιστορία του ΝΒΑ. Δεύτερος στη σχετική λίστα παρέα με τον Κόμπι Μπράιαντ που είχε μείνει 20 σεζόν στους Λέικερς και πίσω από τις 21 σεζόν του Νοβίτσκι στους Μάβερικς.

Στο Μαϊάμι ο Χάσλεμ κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, έχοντας σημαντική συνεισφορά ειδικά στο πρώτο, το 2006. Για πολλούς η... ψυχή των Χιτ τα τελευταία χρόνια και ο vocal coach στον πάγκο τους.

Udonis Haslem officially announces retirement after 20 years with the Heat 🔥🙏 pic.twitter.com/1j4SQOel8n