Κάρι: «Θα έδινα από ένα δαχτυλίδι πρωταθλητή σε Νας και Ρέτζι Μίλερ» (vid)

Ο Στεφ Κάρι φαίνεται έδειξε τον σεβασμό του προς τους Στιβ Νας και Ρέτζι Μίλερ.

Αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παίκτες της ιστορίας και πλέον μπορεί άνετα να βάζει τον εαυτό του στο TOP 10 ever. Σίγουρα μιλάμε και για τον καλύτερο σουτέρ που έχει εμφανιστεί ποτέ στο μπάσκετ. Ο Στεφ Κάρι έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα στην καριέρα του με τους Γουόριορς, παίρνοντας και τα δαχτυλίδια του.

Ο σταρ των πολεμιστών φιλοξενήθηκε σε εκπομπή του Big Boy και δέχθηκε μια ωραία ερώτηση: «Αν μπορούσαμε να πάρουμε ένα από τα δαχτυλίδια σου και να τα δίναμε σε κάποιον που δεν έχει κατακτήσει πρωτάθλημα, σε ποιον θα ήταν;». Ο Κάρι απάντησε: «Δεν θα ήταν ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ. Θα διάλεγα τον Στιβ Νας και τον Ρέτζι Μίλερ».

Δύο σπουδαίοι παίκτες που δεν έφτασαν ποτέ σε πρωτάθλημα. Ο Καναδός γκαρντ πέρασε τα καλύτερα του χρόνια στους Σανς, ενώ ο Reggie Killer δεν έφυγε ποτέ από τους Πέισερς, έχοντας την τελευταία του ευκαιρία, το 2000

Big Boy: “If you were to take one of your rings and give it to someone who doesn’t have a ring, who would you give it to?”



Steph Curry: “It would not be Charles Barkley… I would pick Steve Nash & I would pick Reggie Miller.”



Thoughts? 🤔



(via @BigBoy)pic.twitter.com/eHGQDy3K7y