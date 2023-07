Ο Τζα Μοράντ κάνει διακοπές στον Άγιο Δομίνικο και αποφάσισε να βρεθεί σε ένα πάρτι στην Πούντα Κάνα.

Ο Τζα Μοράντ τελεί υπό τιμωρία στο ΝΒΑ, αφού όταν ξεκινήσει η σεζόν, θα πρέπει να περιμένει 25 αγώνες, προκειμένου να έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί.

Αυτό δεν τον πτοεί. Είναι για διακοπές στον Άγιο Δομίνικο και αποφάσισε να βγει έξω, πηγαίνοντας σε ένα πάρτι στη φημισμένη Πούντα Κάνα.

Μέχρι να μπει στο μαγαζί περιστοιχίζεται από πλήθος σωματοφυλάκων, οι οποίοι δεν επιτρέπουν σε κανέναν να πλησιάσει. Ενώ αργότερα ο γκαρντ των Μέμφις Γκρίζλις ξέδωσε με μπόλικο χορό.

Ja Morant is outside this summer pic.twitter.com/X1KmzGqNnI