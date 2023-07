Μπουλς και Χιτ έχουν μπει στο παιχνίδι της απόκτησης του free agent, Κρίστιαν Γουντ.

Ο Κρίστιαν Γουντ παραμένει ένας από τους πιο... καυτούς free agents όσο δεν υπογράφει σε ομάδα. Πριν από λίγες μέρες, το όνομα του είχε παίξει στο ρεπορτάζ των Λέικερς, ενώ σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα άλλες δύο ομάδες του ΝΒΑ έχουν μπει δυνατά στο παιχνίδι απόκτησης του.

Ο λόγος για τους Μπουλς και τους Χιτ που παρουσιάζονται σαν υποψήφιοι για να τον κάνουν δικό τους.

Στο Ντάλας είχε τριετές αξίας 41 εκατ. δολαρίων, ενώ τη σεζόν που πέρασε, μέτρησε 16.6 πόντους, 7.3 πόντους και 1.8 ασίστ κατά μέσο όρο με τη φανέλα των Μάβερικς, δείχνοντας καλά στοιχεία στον επιθετικό τομέα..

