Ο Τζέιμς Χάρντεν μπορεί να βρίσκεται στο ρόστερ των Σίξερς, ωστόσο δεν θα μείνει για πολύ καιρό ακόμα στην ομάδα της Φιλαδέλφεια. Ήδη υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα που τον συνδέουν με τους Κλίπερς, ενώ τις τελευταίες ώρες ο Joey Linn πήγε την ιστορία και λίγο παρακάτω.

Ο Μούσιας δεν ξεχνά την συνύπαρξη με τον Ράσελ Γουέστμπρουκ στην Οκλαχόμα (οι δυο τους παρέα με τον Ντουράντ έφτασαν στους τελικούς του 2012), αλλά και στους Ρόκετς και θέλει να συνεργαστούν ξανά, αυτή τη φορά στους Κλίπερς.

Σκεφτείτε μια τετράδα στην ομάδα του Λος Άντζελες που θα απαρτίζεται από τους Γουέστμπρουκ-Χάρντεν-Λέοναρντ-Τζορτζ. Σίγουρα θα αυξήσει πολύ τις πιθανότητες της ομάδας για κάτι καλό στα play-offs μετά τις... σφαλιάρες των τελευταίων ετών.

