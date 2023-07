Ο Ντάντε Έξουμ συμφώνησε με τους Ντάλας Μάβερικς για να επιστρέψει στο ΝΒΑ, ωστόσο το δεύτερο έτος της συμφωνίας δεν είναι εγγυημένο.

Ο Ντάντε Έξουμ πήρε αυτό που ήθελε. Μετά από... εξορία δύο ετών στην Ευρώπη σε Μπαρτσελόνα και Παρτίζαν έλαβε την ευκαιρία που αναζητούσε για να επιστρέψει στο ΝΒΑ.

Οι Ντάλας Μάβερικς έχουν ανακοινώσει τη συμφωνία για τα δύο επόμενα χρόνια, ωστόσο τα ξημερώματα έγινε γνωστό πως το συμβόλαιο των 6.1 εκατομμυρίων δολαρίων έχει και και έναν.. αστερίσκο.

Οι Μάβερικς του έχουν εγγυηθεί μόνο τον πρώτο χρόνο της συμφωνίας ($3 εκατ.), με το δεύτερο να είναι μη εγγυημένος, κάτι που σημαίνει ότι το Ντάλας μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο δίχως να του καταβάλει ούτε ένα σεντ.

Dante Exum signed a two-year, $6.1M deal with the Mavs with the second season nonguaranteed. His $3M salary this season is a piece of the Mavs' midlevel exception.