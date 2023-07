Ο Ντάντε Έξουμ άφησε την Ευρώπη και επιστρέφει στο ΝΒΑ για τους Μάβερικς.

Το όνομα του έπαιξε πολύ για ομάδες της Euroleague, ενώ ακούστηκε και για τον Παναθηναϊκό. Όμως ο Ντάντε Έξουμ, πρώην Νο.5 στο draft, πήρε την απόφαση να επιστρέψει στο ΝΒΑ, παίρνοντας εγγυημένο συμβόλαιο από τους Μάβερικς και θα γίνει συμπαίκτης με τον Λούκα Ντόντσιτς και τον Κάιρι Ίρβινγκ.

Κομβικός στο πρώτο πρωτάθλημα της Παρτίζαν τα τελευταία δέκα χρόνια. Ένας περιφερειακός που λύνει τα χέρια του προπονητή του με την ποικιλία λύσεων που του δίνει τόσο στον επιθετικό, όσο και στον αμυντικό τομέα. Στη Euroleague μέτρησε 10.4 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ. Αγωνίστηκε σε 38 ματς με τους Σέρβους.

Σίγουρα η εξέλιξη αυτή δεν άρεσε σε αρκετές ομάδες της Euroleague, αφού τον γλυκοκοιτούσαν, καθώς έληξε το συμβόλαιο που είχε υπογράψει με την Παρτίζαν του Ομπράντοβιτς. Στο ΝΒΑ έχει παίξει σε Καβς και Τζαζ.

Free agent G Dante Exum – a former No. 5 overall pick – is returning to the NBA on a guaranteed deal with the Dallas Mavericks, his agent Brandon Rosenthal tells ESPN. After leading Partizan to their first title in a decade, Exum brings his perimeter versatility to the Mavs.