Γκρίφιν για Αντετοκούνμπο: «Τον περιμένουμε στο training camp» (vid)

Ο Έιντριαν Γκρίφιν μίλησε στο Μιλγουόκι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά δεν στάθηκε στη συμμετοχή του στο ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Gazzetta αποκάλυψε ότι δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Φιλιππίνων εξαιτίας ενός καθαρισμού που έκανε στο γόνατο του αριστερού του ποδιού πριν από μερικές ημέρες.

Ο GM των Μπακς, Τζον Χορστ μιλώντας στο «The Athletic» επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Gazzetta λέγοντας ωστόσο ότι δεν είναι σε θέση να πει κάτι αναφορικά με τη συμμετοχή του Έλληνα σούπερ σταρ στην ερχόμενη διοργάνωση της Εθνικής Ελλάδας, ενώ κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τον προπονητή της ομάδας.

Ο λόγος για τον Έιντριαν Γκρίφιν, ο οποίος σε ερώτηση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, είπε: «Έπρεπε να κάνει μια επέμβαση στο αριστερό του γόνατο και πήγε πολύ καλά. Τα πάντα κύλησαν όπως ακριβώς τα είχαμε σχεδιάσει. Τον περιμένουμε πίσω και έτοιμο για το training camp».

Το σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι τα training camps στο ΝΒΑ ξεκινούν φέτος στις 27 Σεπτεμβρίου και τρεις εβδομάδες αργότερα η regular season. Ουσιαστικά και όσον αφορά τις ημερομηνίες δεν επηρεάζει τη συμμετοχή του Γιάννη στο Παγκόσμιο Κύπελλο ωστόσο τα πάντα θα εξαρτηθούν από τον δικό του βαθμό ετοιμότητας μετά και τον καθαρισμό στο αριστερό του γόνατο.

Coach Griffin provides an update on Giannis: pic.twitter.com/RHEQBeByIl