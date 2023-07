O Tάιλερ Χίρο βρίσκεται στο ραντάρ των Νετς, μια κίνηση που μπορεί να γίνει αν πάει ο Λίλαρντ στους Χιτ.

Ο Λίλαρντ φέρεται να έχει και ξεκάθαρη προτίμηση για την ομάδα στην οποία θα ήθελε να καταλήξει, διαλέγοντας τους Χιτ. Θα συνέθετε μια φοβερή τριάδα με τον Μπάτλερ και τον καλό του φίλο Αντεμπάγιο, με τους Νετς να παραμένουν στο κόλπο.

Ο Chris Haynes ανέφερε πως η ομάδα του Σποέλστρα θα ήθελε να τελειώνει γρήγορα την ανταλλαγή του Λίλαρντ για να τον κάνει κάτοικο Μαϊάμι, ενώ οι Νετς θα μπορούσαν να είναι η τρίτη ομάδα της ανταλλαγής που θα περιλαμβάνει και τον Τάιλερ Χίρο.

Και τώρα έρχεται ο Ian Begley να αναφέρει πως το Μπρούκλιν είναι ανοιχτό στην ιδέα της απόκτησης του Χίρο. «Δεν είναι ξεκάθαρο ποιοι παίκτες των Νετς θα γίνουν μέρος της ανταλλαγής των τριών ομάδων. Πάντως από το απόγευμα του Σαββάτου, οι Νετς είναι ανοιχτοί στο να πάρουν τον Χίρο.

The Brooklyn Nets are open to the idea of landing Tyler Herro, per @IanBegley



“It’s unclear which Nets players were discussed as part of the three-team trade and if Brooklyn had any other stipulations for completing a deal. But as of Saturday evening, the Nets were, at least,… pic.twitter.com/yYoLJl8GZG