Ο ελεύθερος στην αγορά, Έρικ Γκόρντον, φέρεται να συμφώνησε σε deal με τους Σανς και γίνεται κάτοικος Φοίνιξ από την επόμενη σεζόν.

Από την πρώτη μέρα που οι Κλίπερς αποχαιρέτησαν τον Έρικ Γκόρντον, έντονο ήταν το ενδιαφέρον που συγκέντρωσε γύρω από το πρόσωπό του. Ο βετεράνος άσσος, που ήταν στο μικροσκόπιο και των Λέικερς το περασμένο διάστημα, φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους Φοίνιξ Σανς.

Μάλιστα, όπως τονίζει ο Σαμς Τσαράνια του TheAthletic, ο Γκόρντον ήταν σε θέση να εξετάσει αρκετές προτάσεις που έφτασαν στα χέρια του, μεταξύ των οποίων και εκείνες από Γουόριορς και Μπακς. Ακόμη και αν αυτή των Σανς δεν ήταν η πιο... προσοδοφόρα, μάλλον αρκούσαν τα ονόματα των Ντουράντ, Μπούκερ και Μπιλ για να τον ντύσουν στα χρώματά τους!

Ο 34χρονος γκαρντ μέτρησε 11 πόντους με 2.1 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ σε 22 παιχνίδια με τους Κλίπερς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Phoenix has turned into a destination this offseason: Gordon considered multiple contenders — including more lucrative deals — before committing to Suns to join a bolstered roster around Devin Booker, Kevin Durant and Bradley Beal. https://t.co/ksDFXjc0wT