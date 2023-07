Ο Γκαρούμπα έγινε κάτοικος Ατλάντα, αφού οι Ρόκετς επέλεξαν να τον αφήσουν μαζί με τον Τάι Τάι Γουάσινγκτον.

Δεν έχει κάνει και πολύ αισθητή την παρουσία του στο ΝΒΑ ο Ουσμάν Γκαρούμπα και πλέον θα ψάξει την... εκτόξευση σε ένα νέο περιβάλλον. Οι Ρόκετς είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουν συμφωνία και να τον στείλουν στην Ατλάντα μαζί με τον Τάι Τάι Γουάσινγκον. Τη σεζόν που πέρασε είχε 3 πόντους μαζί με 4.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Στους Χοκς σίγουρα θα πρέπει να παλέψει αρκετά στη θέση «4», αφού μπροστά του υπάρχουν οι Τζόνσον, Χάντερ και Μπέι, ενώ ούτε στο «5» είναι εύκολα τα πράγματα. Εκεί έχουμε τον βασικό Καπέλα και τον τιμιότατο Οκόνγκου που έρχεται από τον πάγκο. Θα πρέπει να ανεβάσει κατακόρυφα το παιχνίδι του για να βρει χώρο και χρόνο στο παρκέ.

Rockets are nearing a deal sending two former first-round picks, TyTy Washington Jr. and Usman Garuba, along with draft compensation to Atlanta, per @ShamsCharania pic.twitter.com/g8bi9eDkbk