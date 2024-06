Οι Ρόκετς φαίνεται πως βρίσκονται σε καλή θέση ώστε να διεκδικήσουν το trade όπου θα τους «φέρει» στο Χιούστον τον Κέβιν Ντουράντ, θέλοντας να πραγματοποιήσουν μία «βόμβα» στις μεταγραφές του NBA.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Έντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Χιούστον Ρόκετς μπορούν να μπουν δυναμικά στο «παιχνίδι» της απόκτησης του Κέβιν Ντουράντ, χρησιμοποιώντας σε trade τα draft picks τα οποία είχαν δώσει οι Σανς για την ανταλλαγή του Ντουράντ από τους Νετς.

Πιο αναλυτικά, οι Ρόκετς έστειλαν πίσω στους Νετς το pick του πρώτου γύρου του Draft για το 2026 που είχαν αποκτήσει από αυτούς στο πλαίσιο της ανταλλαγής του Ντουράντ για χάρη του pick πρώτου γύρου των Σανς από το Draft του 2027. Παράλληλα, αρνήθηκαν το δικαίωμά τους που είχαν να ανταλλάξουν το pick του 2025 με τους Νετς, στέλνοντας δηλαδή το pick ξανά στο Μπρούκλιν. Ως αντάλλαγμα, έχουν το δικαίωμα να ανταλλάξουν το pick τους στο Draft του 2025 με αυτό των Σανς.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τον Βοϊναρόφσκι, οι Ρόκετς βρίσκονται επίσης σε καλή θέση ώστε να διεκδικήσουν τον Ντέβιν Μπούκερ. Ο K.D. τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο στη regular season από 27,1 πόντους με 6,6 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 37,2 λεπτά ενώ ο γκαρντ των Σανς μετρούσε και αυτός 27,1 πόντους αλλά με 6,9 ασίστ και 4,5 ριμπάουντ σε 36 λεπτά εντός παρκέ.

Rockets possess a pick swap with Suns in 2025, Suns' pick in 2027 and could end up with the Suns' pick in 2029 based on contingencies. If the Suns are ever faced with breaking up team, Houston's also in prime position to pursue a younger Devin Booker. For now, Phoenix is trying… https://t.co/p29C3XSpe2