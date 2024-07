Οι Νιου Γιορκ Νικς φαίνεται πως ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Άλπερεν Σενγκούν.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Μπέρμαν της New York Post, ο Άλπερεν Σενγκούν βρίσκεται στο μεταγραφικό «στόχαστρο» των Νιου Γιορκ Νικς, μαζί με τον Τζέλιεν Ντουρέν, παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στους Χιούστον Ρόκετς και τους Ντιτρότιτ Πίστονς αντίστοιχα.

Ο 21χρονος Τούρκος σέντερ (2,11 μ.), την περασμένη χρονιά μετρούσε, στη regular season, κατά μέσο όρο από 21,1 πόντους με 9,3 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 32,5 λεπτά συμμετοχής. Από την άλλη, ο 20χρονος ψηλός (2,08 μ.) από τις ΗΠΑ είχε 13,8 πόντους με 11,6 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ σε 29,1 λεπτά συμμετοχής.

Μάλιστα, η ομάδα της Νέας Υόρκης, όπως μεταφέρουν δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, έχουν αρχίσει να... τσεκάρουν την περίπτωση ενός ακόμη Ευρωπαίου, του Λετονού Ντάβις Μπέρτανς.

Οι Χιούστον Ρόκετς αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν το team option και να κρατήσουν για μία ακόμη σεζόν τον Σενγκούν, με 5,4 εκατ. δολάρια.

